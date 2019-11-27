"Нафтогаз" назвал дедлайн для транзитного контракта с "Газпромом"

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Транзитный газовый контракт должен быть заключен не позднее 13 декабря

Крайним сроком для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа является 13 декабря. Об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сказал журналистам в Берлине, передает агентство Bloomberg.

Как отметил Витренко, контракт на транзит газа территории Украины должен быть заключен по европейским правилам и украинскому законодательству.

"Это уже чрезвычайная процедура. Потому что по европейским правилам, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее", - сообщил он.

Витренко также заявил, что регулятор (НКРЭКУ) и оператор ГТС отодвигают дедлайны все дальше и дальше, чтобы было возможно долгосрочное бронирование, но по украинскому законодательстсву нельзя двигать их на более дальний срок.

"13 декабря - это дедлайн для долгосрочного бронирования", - сказал он и добавил, что это придает особое значение для начала реальных переговоров, поскольку в декабре остается только две недели.

Напомним, газовый вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина 25 декабря. Как отметил Зеленский, нужно договориться о новом долгосрочном газовом контракте, поскольку это вопрос энергетической безопасности всей Европы.

Как заявил российский президент Владимир Путин, его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в основном касался газового контракта.