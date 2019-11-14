Россия готова снизить цену на газ для Украины, - Путин

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Россия готова снизить цену на 25%

Российская Федерация готова снизить цену на газ для Украины при условии прямых поставок. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления по итогам саммита БРИКС.

Как сообщил российский президент, при условии прямых поставок цена на газ для Украины может быть снижена на 25 процентов.

"Мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу и по поставкам самого газа в Украину по цене, ниже чем Украина получает российский газ по реверсу со стороны Европы. Я хочу, чтобы всем было понятно, что невозможен никакой реверс. Если мы будем напрямую поставлять газ в Украину, мы готовы даже снизить цену до 20 и даже 25 процентов", - заявил Путин.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует отказываться от транзита газа через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов. В Кремле подчеркнули, что продолжение транзита газа необходимо для самой Украины.

Также РБК-Украина писало, что по словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, российский "Газпром" из-за политических мотивов может не подписать с Украиной контракт на транзит газа после 1 января 2020 года. Коболев добавил, что Украина готова к такому сценарию.

Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на переговорах с Российской Федерацией Украина будет добиваться заключения долгосрочного контракта на транзит газа. Гончарук подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для подписания такого соглашения в максимально короткие сроки.