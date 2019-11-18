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"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение по транзиту газа

Новости » Экономика     18.11.2019 - 14:29
"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение по транзиту газа
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Российская компания хочет краткосрочный контракт, Нафтогаз - на 10 лет

Российский "Газпром" направил НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. Об этом заявили в компании.

Согласно сообщению, "Газпром" поставил условием транзитного контракта отказ "Нафтогаза" от судебных исков к российской компании, а также аннулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины и отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" в Европейскую комиссию о расследования против "Газпрома".

"В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, отмена решения Антимонопольного комитета Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Газпрома" ожидает позиции украинской стороны о возобновлении прямых закупок российского газа с 2020 года.

"Газпром" также предлагает контракт с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что российский "Газпром" с большой вероятностью по политическим мотивам может не подписать с Украиной контракт на транзит газа после 1 января 2020 года.

Отметим, украинская сторона неоднократно заявляла о необходимости заключить газовый контракт на транзит газа на 10 лет. При этом "Нафтогаз" не планирует отказываться от судебных преследований "Газпрома".

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