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Витренко разъяснил условия продолжения Украиной транзита газа из РФ

Новости » Экономика     04.12.2019 - 20:24
Витренко разъяснил условия продолжения Украиной транзита газа из РФ
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Новый метод расчета тарифов позволит получить экономическую выгоду всем сторонам

Украина внедряет европейский метод расчета тарифа при транзите газа из Российской Федерации. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

По его словам, такой метод позволит получить экономическую выгоду от транзита газа для Украины, Европы и РФ.

"По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. При этом тариф корректируется (уменьшается), поскольку такие потери не должны превышать расходы эффективного и структурно подобного оператора. Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированы расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", - написал Витренко.

Также глава "Нафтогаза" сообщил, что российская сторона может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЕКП) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов, или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в "Газпроме" назвали очень высокими предлагаемые Украиной тарифы на транзит газа. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, тарифы, которые Украина закладывает в новый договор, значительно выше действующих.

Также сообщалось, что в Верховной раде представили план "Б" на случай проблем с газом во время отопительного сезона 2019/2020, которые могут возникнуть в случае проблем с транзитом российского газа. В частности, отопительные системы могут перевести на электроэнергию.

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Новости Украины Юрий Витренкотранзит газаНафтогаз Украины
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