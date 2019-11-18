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Шефчович рассчитывает на прямой разговор Зеленского и Путина по транзитному контракту

Новости » Политика     18.11.2019 - 19:07
Шефчович рассчитывает на прямой разговор Зеленского и Путина по транзитному контракту
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/european_parliament)

Зеленский и Путин 9 декабря на саммите смогут обсудить контракт по транзиту российского газа через территорию Украины с 1 января

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович надеется, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина на саммите "нормандского формата" (9 декабря) обсудят контракт по транзиту российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda.

По словам заместителя председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича, обсуждение контракта на уровне глав государств позволит ускорить процесс определения судьбы транзита и завершить газовые переговоры до конца этого года.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить газ из России через Украину в Словакию в 2020 году", - сказал Шефчович.

Напомним, саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. В Офисе президента подтвердили данную информацию.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" получил от российского "Газпрома" официальное предложение по транзитному контракту. Документ поступил по факсу. В компании предоставят ответ российской стороне после изучения документа.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что направили НАК "Нафтогаз Украины" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год.

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" официальное предложение относительно транзита газа "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение по транзиту газа
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