Медведев об условиях транзита газа: Украина должна отказаться от решения арбитража

Фото: Дмитрий Медведев (government.ru)

Медведев также прокомментировал возможность запрета на реверс газа в Украину

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что для достижения соглашения относительно транзита российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража о долгах "Газпрома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Медведева, заключение соглашения о транзите газа невозможно, пока Украина требует от "Газпрома" выполнить решение арбитража и выплатить 3 млрд долларов.

"Невозможно договориться по газу и одновременно сказать: "Знаете, вы нам еще заплатите деньги за всевозможными судебными решениями". Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо дойти до какого-то нулевого варианта. Нравится это выражение или нет, но это должно быть взаимовыгодное решение для обеих сторон", - пояснил он.

Кроме того, российский премьер ответил, планирует ли Москва запрещать Европейском союзу реверсно поставят газ Украине. Он пояснил, что такой запрет является "достаточно сложным с точки зрения технологического контроля".

"Надо смотреть еще европейское законодательство ... Мы готовы работать по европейскому законодательству. Но нужно договориться по всем существенным пунктам этого соглашения. И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию", - добавил Медведев.

Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что Украина готова отозвать новый иск против "Газпрома", если стороны заключат долгосрочный контракт на транзит газа.

Однако, в соответствии с предыдущей позицией "Нафтогаза", украинская сторона готова рассматривать варианты того, как "Газпром" будет выполнять решение арбитража о выплате 3 млрд долларов, но не собирается обнулять претензии в суде.