Контракт на транзит газа не будет подписан на нормандском саммите, - Оржель

Фото: Алексей Оржель (УНИАН)

Оржель против перевода экономических переговоров в нормандский формат

На саммите "нормандской четверки" в Париже не смогут подписать контракт на транзит газа по территории Украины. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, неправильно переводить экономические переговоры, которые должны сбалансировать интересы всех сторон, в нормандский формат.

"Этот контракт заключается между двумя субъектами хозяйствования. Поэтому если на этих переговорах, а я так понимаю, что не предполагается участие субъектов хозяйствования - "Газпром" и "Нафтогаза", поэтому вряд ли будет подписан контракт (на нормандской встрече, - ред.)", - заявил Оржель.

Напомним, президент Владимир Зеленский допускает, что вопрос о заключении нового контракта на транзит российского будет обсуждаться в рамках нормандской встречи.

"Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Что бы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должно быть связано с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также рассматривается в нормандском формате", - добавил Зеленский.

На прошлой неделе также стало известно, что Украина и РФ начали согласовывать договор интерконнекта для транзита газа.