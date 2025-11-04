ua en ru
Газ для України може подешевшати: Словаччина готова зменшити тариф на транзит

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 08:49
UA EN RU
Газ для України може подешевшати: Словаччина готова зменшити тариф на транзит Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Юрій Дощатов

Словаччина може зменшити тариф на транзит газу через свою територію для імпорту Україною після укладання довгострокових імпортних контрактів "Нафтогазом".

Про це прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила в коментарі РБК-Україна.

"Для цього потрібні довгострокові контракти по газу (по імпорту-ред.)", - зазначила вона, коментуючи умови, на яких Словаччина може зменшити тариф на транзит, для здешевлення поставок імпортного газу в Україну.

Свириденко зазначила, що керівництво "Нафтогазу" зараз працює над підготовкою таких контрактів.

Зустріч Свириденко та Фіцо

Раніше прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та голова словацького уряду Роберт Фіцо обговорили низку важливих питань двосторонньої співпраці. Зокрема, і питання тарифу на транзит газу через Словаччину, який зараз у кілька разів вищий за тариф на транзит через Польщу та Угорщину. Високий транзитний тариф збільшує вартість імпорту газу до України.

Тоді Свириденко повідомила, що під час переговорів основну увагу було приділено посиленню тиску на Росію, примушенню її до миру, захисту критичної інфраструктури та збереженню європейської єдності.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, зі свого боку, заявив про готовність обговорювати можливість відновлення транзиту російського газу через територію України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Словаччина передасть Україні новий пакет енергетичного обладнання на суму 500 тисяч євро. Крім того, словацький уряд виділить ще 300 тисяч євро для будівництва укриттів у школах прифронтових регіонів.

Переговори між Свириденко та Фіцо відбулися у Кошицях - другому за величиною місті Словаччини, розташованому на сході країни.

Свириденко також повідомила, що Україна запропонувала Словаччині створити спільний енергетичний хаб для постачання нафти та газу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Київ готує для Словаччини альтернативні пропозиції у сфері енергетичної співпраці, які можуть замінити залежність від російських енергоносіїв.

А нещодавно Зеленський анонсував нові домовленості України та Словаччини.

