Свириденко розкрила альтернативу щодо газу та нафти з РФ для Словаччини
Україна запропонувала Словаччині створити спільний енергетичний хаб для постачання нафти та газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Юлії Свириденко під час зустрічі з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо.
"Ми можемо технічно синхронізувати наші системи, щоб забезпечити Словаччину від будь-яких ризиків і створити регіональний енергетичний хаб. Я сподіваюсь, що у нас буде можливість це обговорити", - зазначила Свириденко.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже у жовтні Київ запропонує Словаччині альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки. За його словами, йдеться про спільні рішення, які стануть альтернативою російському газу та нафті.
Глава держави наголосив, що Україна прагне до конструктивних і партнерських відносин із усіма країнами ЄС та НАТО, зокрема зі Словаччиною.
Зустріч Свириденко та Фіцо
Нагадаємо, у п’ятницю, 17 жовтня, стартували консультації урядів України та Словаччини. Під час зустрічі прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та голова словацького уряду Роберт Фіцо обговорили низку важливих питань двосторонньої співпраці.
Фіцо заявив про готовність своєї країни обговорювати відновлення транзиту російського газу через територію України.
При цьому він несподівано висловив підтримку прагненню України приєднатися до Європейського Союзу, але уточнив, що не підтримує членство України в НАТО.
Словацький прем’єр підкреслив, що "спільні переговори між урядами Словацької Республіки та України дають добрі результати", а сам факт проведення консультацій є важливим сигналом для подальшої співпраці.
Окрім енергетики, сторони обговорювали розвиток оборонної промисловості, відновлення України, а також співпрацю у сфері сільського господарства та освіти.
Переговори проходили у Кошицях - другому за величиною місті Словаччини на сході країни, де проживає близько 225 тисяч людей.