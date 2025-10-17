Свириденко розкрила альтернативу щодо газу та нафти з РФ для Словаччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Юлії Свириденко під час зустрічі з главою уряду Словаччини Робертом Фіцо.

"Ми можемо технічно синхронізувати наші системи, щоб забезпечити Словаччину від будь-яких ризиків і створити регіональний енергетичний хаб. Я сподіваюсь, що у нас буде можливість це обговорити", - зазначила Свириденко.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже у жовтні Київ запропонує Словаччині альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки. За його словами, йдеться про спільні рішення, які стануть альтернативою російському газу та нафті.

Глава держави наголосив, що Україна прагне до конструктивних і партнерських відносин із усіма країнами ЄС та НАТО, зокрема зі Словаччиною.