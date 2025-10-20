ua en ru
Зеленський анонсував енергетичні домовленості зі Словаччиною

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 20:34
Зеленський анонсував енергетичні домовленості зі Словаччиною Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський заявив про нові домовленості України та Словаччини.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення, опублікованого у Telegram.

"На доповіді була прем’єр-міністр України Юлія Свириденко - теж щодо енергетичних питань. Хороші домовленості зі Словаччиною після візиту прем’єр-міністра України. Я вдячний за це", - сказав Зеленський.

Варто зауважити, про які саме домовленості йдеться - він не уточнив. Однак раніше прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та голова словацького уряду Роберт Фіцо обговорили низку важливих питань двосторонньої співпраці.

Зустріч Свириденко та Фіцо

Тоді Свириденко розповіла, що ключовими темами обговорень були посилення тиску на російського агресора, примушення його до миру, захист критичної інфраструктури та європейська єдність.

А ось прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про готовність своєї країни обговорювати питання відновлення транзиту російського газу через територію України.

А ось міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 тисяч євро. За словами глави МЗС, словацька сторона також виділить 300 тисяч євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах на двосторонній основі.

Переговори Свириденко та Фіцо проходили у Кошицях - другому за величиною місті Словаччини на сході країни, де проживає близько 225 тисяч людей.

Згодом Свириденко розповіла, що Україна запропонувала Словаччині створити спільний енергетичний хаб для постачання нафти та газу.

Нагадаємо, що сам Зеленський раніше повідомив, що вже у жовтні Київ запропонує Словаччині альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки. За його словами, йдеться про спільні рішення, які стануть альтернативою російському газу та нафті.

