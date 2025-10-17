ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Свириденко та Фіцо проведуть переговори в Словаччині: що відомо

П'ятниця 17 жовтня 2025 11:40
UA EN RU
Свириденко та Фіцо проведуть переговори в Словаччині: що відомо Фото: Свириденко та Фіцо (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та глава уряду Словаччини Роберт Фіцо сьогодні поведуть спільні переговори у Кошицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teraz.SK.

"Спільні переговори урядів Словаччини та України приносять хороші результати", – заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який також високо оцінив конструктивний діалог з попереднім прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

За даними видання, у Кошицях заплановано низку двосторонніх консультацій, зокрема міністрів закордонних справ, а також міністерська зустріч, присвячена транскордонному співробітництву та транспортним зв'язкам, і співробітництву в енергетичній сфері.

У ході консультацій також буде розглянуто питання оборонної промисловості, відновлення України, інтеграції до ЄС, сільського господарства та освіти.

Зустріч Зеленського та Фіцо

Нагадаємо, на початку вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі словацьким прем'єром в Ужгороді.

Зеленський за підсумками зустрічі зі словацьким прем'єром зазначив, що було обговорено низку важливих та ключових тем, серед них – перспективи вступу України до Євросоюзу.

Також у ході зустрічі прем'єр-міністр Словаччини пояснив, що його риторика та дії не спрямовані проти України, оскільки він захищає інтереси своєї країни. А щодо того, що прем'єр та український лідер мають різні точки зору на різні питання - "таке життя".

Читайте РБК-Україна в Google News
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко Роберт Фіцо
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку
Зустріч Трампа і Зеленського: став відомий час початку
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить