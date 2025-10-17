Свириденко та Фіцо проведуть переговори в Словаччині: що відомо

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та глава уряду Словаччини Роберт Фіцо сьогодні поведуть спільні переговори у Кошицях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teraz.SK .

"Спільні переговори урядів Словаччини та України приносять хороші результати", – заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який також високо оцінив конструктивний діалог з попереднім прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

За даними видання, у Кошицях заплановано низку двосторонніх консультацій, зокрема міністрів закордонних справ, а також міністерська зустріч, присвячена транскордонному співробітництву та транспортним зв'язкам, і співробітництву в енергетичній сфері.

У ході консультацій також буде розглянуто питання оборонної промисловості, відновлення України, інтеграції до ЄС, сільського господарства та освіти.