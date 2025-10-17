Свириденко та Фіцо проведуть переговори в Словаччині: що відомо
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та глава уряду Словаччини Роберт Фіцо сьогодні поведуть спільні переговори у Кошицях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teraz.SK.
"Спільні переговори урядів Словаччини та України приносять хороші результати", – заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який також високо оцінив конструктивний діалог з попереднім прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
За даними видання, у Кошицях заплановано низку двосторонніх консультацій, зокрема міністрів закордонних справ, а також міністерська зустріч, присвячена транскордонному співробітництву та транспортним зв'язкам, і співробітництву в енергетичній сфері.
У ході консультацій також буде розглянуто питання оборонної промисловості, відновлення України, інтеграції до ЄС, сільського господарства та освіти.
Зустріч Зеленського та Фіцо
Нагадаємо, на початку вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі словацьким прем'єром в Ужгороді.
Зеленський за підсумками зустрічі зі словацьким прем'єром зазначив, що було обговорено низку важливих та ключових тем, серед них – перспективи вступу України до Євросоюзу.
Також у ході зустрічі прем'єр-міністр Словаччини пояснив, що його риторика та дії не спрямовані проти України, оскільки він захищає інтереси своєї країни. А щодо того, що прем'єр та український лідер мають різні точки зору на різні питання - "таке життя".