ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Газ для Украины может подешеветь: Словакия готова уменьшить тариф на транзит

Украина, Вторник 04 ноября 2025 08:49
UA EN RU
Газ для Украины может подешеветь: Словакия готова уменьшить тариф на транзит Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Юрий Дощатов

Словакия может уменьшить тариф на транзит газа через свою территорию для импорта Украиной после заключения долгосрочных импортных контрактов "Нафтогазом".

Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила в комментарии РБК-Украина.

"Для этого нужны долгосрочные контракты по газу (по импорту-ред.)", - отметила она, комментируя условия, на которых Словакия может уменьшить тариф на транзит, для удешевления поставок импортного газа в Украину.

Свириденко отметила, что руководство "Нафтогаза" сейчас работает над подготовкой таких контрактов.

Встреча Свириденко и Фицо

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава словацкого правительства Роберт Фицо обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, и вопрос тарифа на транзит газа через Словакию, который сейчас в несколько раз выше чем тариф на транзит через Польшу и Венгрию. Высокий транзитный тариф увеличивает стоимость импорта газа в Украину.

Тогда Свириденко сообщила, что во время переговоров основное внимание было уделено усилению давления на Россию, принуждению ее к миру, защите критической инфраструктуры и сохранению европейского единства.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, со своей стороны, заявил о готовности обсуждать возможность возобновления транзита российского газа через территорию Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Словакия передаст Украине новый пакет энергетического оборудования на сумму 500 тысяч евро. Кроме того, словацкое правительство выделит еще 300 тысяч евро для строительства укрытий в школах прифронтовых регионов.

Переговоры между Свириденко и Фицо состоялись в Кошице - втором по величине городе Словакии, расположенном на востоке страны.

Свириденко также сообщила, что Украина предложила Словакии создать совместный энергетический хаб для поставок нефти и газа.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев готовит для Словакии альтернативные предложения в сфере энергетического сотрудничества, которые могут заменить зависимость от российских энергоносителей.

А недавно Зеленский анонсировал новые договоренности Украины и Словакии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко Газ
Новости
ЕС вводит новые правила на границе: надо ли украинцам дополнительные документы
ЕС вводит новые правила на границе: надо ли украинцам дополнительные документы
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа