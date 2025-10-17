Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання, - Сибіга

Як передає РБК-Україна , про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів у Кошицях зі словацьким колегою Юраєм Бланаром.

"Я поінформував словацького колегу про останні атаки Росії на нашу енергетичну інфраструктуру та цивільне населення. І я вдячний йому за своєчасне оголошення про те, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання на суму 500 тисяч євро", - розповів Сибіга.

За словами глави МЗС, словацька сторона також виділить 300 тисяч євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах на двосторонній основі.

"Я також подякував Словаччині за надання відпочинку та літніх канікул українським дітям", - додав міністр.