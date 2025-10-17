ua en ru
Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання, - Сибіга

П'ятниця 17 жовтня 2025 17:30
Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання вартістю 500 тисяч євро.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів у Кошицях зі словацьким колегою Юраєм Бланаром.

"Я поінформував словацького колегу про останні атаки Росії на нашу енергетичну інфраструктуру та цивільне населення. І я вдячний йому за своєчасне оголошення про те, що Словаччина надасть Україні новий пакет енергетичного обладнання на суму 500 тисяч євро", - розповів Сибіга.

За словами глави МЗС, словацька сторона також виділить 300 тисяч євро на будівництво укриттів в українських школах у прифронтових регіонах на двосторонній основі.

"Я також подякував Словаччині за надання відпочинку та літніх канікул українським дітям", - додав міністр.

Зустріч України та Словаччини

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 жовтня, стартували консультації урядів України та Словаччини. Переговори проходили у Кошицях - другому за величиною місті Словаччини.

Під час зустрічі прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та голова словацького уряду Роберт Фіцо обговорили низку важливих питань двосторонньої співпраці.

Зокрема, Фіцо заявив про готовність своєї країни обговорювати відновлення транзиту російського газу через територію України.

При цьому він несподівано висловив підтримку прагненню України приєднатися до Європейського Союзу, але уточнив, що не підтримує членство України в НАТО.

Словацький прем’єр підкреслив, що "спільні переговори між урядами Словацької Республіки та України дають добрі результати", а сам факт проведення консультацій є важливим сигналом для подальшої співпраці.

Окрім енергетики, сторони обговорювали розвиток оборонної промисловості, відновлення України, а також співпрацю у сфері сільського господарства та освіти.

