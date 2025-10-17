Фіцо хоче поновлення транзиту російського газу через Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Фіцо під час зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко у Кошицях.

Постачання електроенергії та відкриті питання транзиту

"Є фактом, що у нас різні погляди щодо транзиту газу. Друзям потрібно говорити речі відверто. І тому є фактом, що Словаччина готова надавати енергетичне постачання в електриці", - зазначив Фіцо.

За його словами, Словаччина може постачати певну кількість електроенергії, яка допомагає стабілізувати українську енергосистему. Водночас питання транзиту газу, на думку Фіцо, залишається відкритим.

"Як я вже казав, ми не ототожнюємося і не є в наших головах остаточно вирішеного питання щодо транзиту газу через вашу територію. Я розумію, що йде війна. З іншого боку - не всі аргументи можна прийняти. Тому що РФ на сьогодні є другим найвизначнішим постачальником газу в Європі", - сказав він.

Фіцо підкреслив, що в процесі вступу України до ЄС важливо визначити майбутнє газового транзиту через українську територію: "Чи його можна буде використовувати або ні? Війна закінчиться, і ми молимося, щоб це сталося якомога швидше. І ми, як друзі, хочемо говорити відверто, бо наші погляди не завжди збігаються".

Словаччина хоче бути "добрим сусідом" України

Звертаючись до Свириденко, прем’єр Словаччини зазначив.

"Я хочу, щоб ви, пані прем'єр-міністр, мене правильно зрозуміли. Чому ми з одного боку використовуємо інфраструктуру на постачання газу в Україну і не можна її ж використати для транзиту в Словацьку Республіку? Не треба нагадувати, що словацький бюджет втрачає 500-600 млн євро щороку", - сказав Фіцо.

Наприкінці він додав, що Братислава готова до конструктивної співпраці з Києвом:

"Шановна пані прем'єр-міністр, уряд Словаччини готовий співпрацювати з вами як добрий сусід. Ми хочемо бути добрим сусідом".