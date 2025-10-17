ua en ru
Пт, 17 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Фіцо хоче поновлення транзиту російського газу через Україну

П'ятниця 17 жовтня 2025 15:15
UA EN RU
Фіцо хоче поновлення транзиту російського газу через Україну Фото: прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про готовність своєї країни обговорювати питання відновлення транзиту російського газу через територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Фіцо під час зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко у Кошицях.

Постачання електроенергії та відкриті питання транзиту

"Є фактом, що у нас різні погляди щодо транзиту газу. Друзям потрібно говорити речі відверто. І тому є фактом, що Словаччина готова надавати енергетичне постачання в електриці", - зазначив Фіцо.

За його словами, Словаччина може постачати певну кількість електроенергії, яка допомагає стабілізувати українську енергосистему. Водночас питання транзиту газу, на думку Фіцо, залишається відкритим.

"Як я вже казав, ми не ототожнюємося і не є в наших головах остаточно вирішеного питання щодо транзиту газу через вашу територію. Я розумію, що йде війна. З іншого боку - не всі аргументи можна прийняти. Тому що РФ на сьогодні є другим найвизначнішим постачальником газу в Європі", - сказав він.

Фіцо підкреслив, що в процесі вступу України до ЄС важливо визначити майбутнє газового транзиту через українську територію: "Чи його можна буде використовувати або ні? Війна закінчиться, і ми молимося, щоб це сталося якомога швидше. І ми, як друзі, хочемо говорити відверто, бо наші погляди не завжди збігаються".

Словаччина хоче бути "добрим сусідом" України

Звертаючись до Свириденко, прем’єр Словаччини зазначив.

"Я хочу, щоб ви, пані прем'єр-міністр, мене правильно зрозуміли. Чому ми з одного боку використовуємо інфраструктуру на постачання газу в Україну і не можна її ж використати для транзиту в Словацьку Республіку? Не треба нагадувати, що словацький бюджет втрачає 500-600 млн євро щороку", - сказав Фіцо.

Наприкінці він додав, що Братислава готова до конструктивної співпраці з Києвом:
"Шановна пані прем'єр-міністр, уряд Словаччини готовий співпрацювати з вами як добрий сусід. Ми хочемо бути добрим сусідом".

Зустріч Свириденко та Фіцо

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 жовтня, у Словаччині стартували консультації українського і словацького урядів.

Під час переговорів з українським прем'єром Юлією Свириденко Фіцо висловив підтримку прагненню України приєднатися до Європейського Союзу, але не в НАТО.

Варто додати, що переговори проводили у Кошицях - другому за величиною місті Словаччини, яке розташоване на сході країни. Населення міста становить близько 225 тисяч осіб.

Транзит газу з Росії

Нагадаємо, 1 січня 2025 року транзит російського газу через територію України був припинено, оскільки завершив дію контракт між "Нафтогазом України" та "Газпромом", який був підписаний у 2019 році. Київ не продовжив угоду через агресію РФ.

Постачання палива до Словаччини, Угорщини та Австрії через українську газотранспортну систему було зупинено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Роберт Фіцо Транзит газу
Новини
Тактика випаленої землі: як Росія б’є по енергосистемі та чи буде світло взимку
Тактика випаленої землі: як Росія б’є по енергосистемі та чи буде світло взимку
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить