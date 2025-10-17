Фіцо хоче поновлення транзиту російського газу через Україну
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про готовність своєї країни обговорювати питання відновлення транзиту російського газу через територію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Фіцо під час зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко у Кошицях.
Постачання електроенергії та відкриті питання транзиту
"Є фактом, що у нас різні погляди щодо транзиту газу. Друзям потрібно говорити речі відверто. І тому є фактом, що Словаччина готова надавати енергетичне постачання в електриці", - зазначив Фіцо.
За його словами, Словаччина може постачати певну кількість електроенергії, яка допомагає стабілізувати українську енергосистему. Водночас питання транзиту газу, на думку Фіцо, залишається відкритим.
"Як я вже казав, ми не ототожнюємося і не є в наших головах остаточно вирішеного питання щодо транзиту газу через вашу територію. Я розумію, що йде війна. З іншого боку - не всі аргументи можна прийняти. Тому що РФ на сьогодні є другим найвизначнішим постачальником газу в Європі", - сказав він.
Фіцо підкреслив, що в процесі вступу України до ЄС важливо визначити майбутнє газового транзиту через українську територію: "Чи його можна буде використовувати або ні? Війна закінчиться, і ми молимося, щоб це сталося якомога швидше. І ми, як друзі, хочемо говорити відверто, бо наші погляди не завжди збігаються".
Словаччина хоче бути "добрим сусідом" України
Звертаючись до Свириденко, прем’єр Словаччини зазначив.
"Я хочу, щоб ви, пані прем'єр-міністр, мене правильно зрозуміли. Чому ми з одного боку використовуємо інфраструктуру на постачання газу в Україну і не можна її ж використати для транзиту в Словацьку Республіку? Не треба нагадувати, що словацький бюджет втрачає 500-600 млн євро щороку", - сказав Фіцо.
Наприкінці він додав, що Братислава готова до конструктивної співпраці з Києвом:
"Шановна пані прем'єр-міністр, уряд Словаччини готовий співпрацювати з вами як добрий сусід. Ми хочемо бути добрим сусідом".
Зустріч Свириденко та Фіцо
Нагадаємо, у п’ятницю, 17 жовтня, у Словаччині стартували консультації українського і словацького урядів.
Під час переговорів з українським прем'єром Юлією Свириденко Фіцо висловив підтримку прагненню України приєднатися до Європейського Союзу, але не в НАТО.
Варто додати, що переговори проводили у Кошицях - другому за величиною місті Словаччини, яке розташоване на сході країни. Населення міста становить близько 225 тисяч осіб.
Транзит газу з Росії
Нагадаємо, 1 січня 2025 року транзит російського газу через територію України був припинено, оскільки завершив дію контракт між "Нафтогазом України" та "Газпромом", який був підписаний у 2019 році. Київ не продовжив угоду через агресію РФ.
Постачання палива до Словаччини, Угорщини та Австрії через українську газотранспортну систему було зупинено.