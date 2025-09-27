ua en ru
Україна запропонує Словаччині альтернативи щодо російських газу і нафти, - Зеленський

Субота 27 вересня 2025 16:40
UA EN RU
Україна запропонує Словаччині альтернативи щодо російських газу і нафти, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач, Юрій Дощатов

Україна вже у жовтні запропонує Словаччині альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки. Зокрема, мова йде про альтернативу російським газу і нафті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналіста РБК-Україна.

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в нормальних відносин з усіма партнерами в ЄС і представниками НАТО. І Словаччина - є однією з таких країн.

Зокрема, Україна готова допомогти Братиславі в альтернативних постачаннях газу і нафти, але не з Росії.

"Я домовився з прем 'єр-міністром Фіцо. Я не проти, а навпаки підтримую зустріч наших урядів, яка відбудеться, мені здається, також в жовтні. Буде засідання урядовців в Словаччині, де Україна може запропонувати і вже запропонує альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки. Але якщо... мова не про російську нафту і російський газ", - сказав Зеленський.

Він додав, що з Угорщиною Україна теж могла б говорити, але від Будапешту немає ніяких кроків, окрім якихось сигналів в медіа, які точно не на підтримку України.

Також Зеленський висловився щодо інциденту з дронами-розвідниками з боку Угорщини.

"Один дрон зафіксований, є відповідне там переміщення. Тому я позитива з угорської сторони, я не про населення, від керівництва Угорщини не бачу кроків на зустріч. Але, безумовно, ми завжди готові до діалогу", - резюмував глава держави.

Словаччина може відмовитися від енергоносіїв з РФ

Нагадаємо, кілька тижнів тому Зеленський вже заявляв, що Словаччина могла б відмовитися від закупівлі російської нафти і газу, якби мала альтернативні джерела.

Він висловив невпевненість у тому, що Братислава сьогодні готова до такого кроку, проте не виключив, що це може статися в майбутньому.

Крім того, трохи більше тижня тому міністр економіки Словаччини Дениса Снова заявила, що скорочення імпорту енергоресурсів з РФ можливе, але лише за наявності надійних альтернатив і розвиненої інфраструктури.

