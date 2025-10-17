ua en ru
Головна » Новини » Політика

Переговори Свириденко та Фіцо стартували у Словаччині: перші деталі

П'ятниця 17 жовтня 2025 13:41
Переговори Свириденко та Фіцо стартували у Словаччині: перші деталі Фото: Юлія Свириденко та Роберт Фіцо (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Ірина Глухова

У п'ятницю, 17 жовтня, стартували спільні переговори прем'єр-міністра України Юлії Свириденко та глави уряду Словаччини Роберта Фіцо. Переговори проводять у словацькому Кошице.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Кабінету міністрів та Юлію Свириденко у Telegram.

"Тривають спільні консультації урядів України та Словацької Республіки у Кошицях. Вдячна Премʼєру Роберту Фіцо за прийом. Продовжуємо конструктивний українсько-словацький діалог та співпрацю на практичних рівнях", - йдеться у повідомленні прем'єрки.

Свириденко наголосила, що ключовими темами обговорень є посилення тиску на російського агресора, примушення його до миру, захист критичної інфраструктури та європейська єдність.

"Це не просто політичні гасла, а життєва необхідність", - підкреслила вона.

Як зазначив Фіцо, "спільні переговори між урядами Словацької Республіки та України дають добрі результати".

За його словами, сам факт проведення цих консультацій є важливим сигналом.

"Уряд Словацької Республіки підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Наш пріоритет - закінчення війни та припинення ескалації", - додав він.

Фото: Свириденко і Фіцо почали консультації у Словаччині (t.me/svyrydenkoy)

Нагадаємо, РБК-Україна вже сьогодні повідомляло про заплановані переговори прем'єр-міністра України Юлії Свириденко та Роберта Фіцо.

