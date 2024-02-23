Гарантії безпеки від Данії та допомога від Британії: новини за 22 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

У Данії заявили про підписання з Україною угоди про гарантії безпеки

Данія оголосила про підписання з Україною угоди про надання гарантій безпеки. Термін угоди - 10 років.

"Це найсерйозніша ситуація у сфері політики безпеки з часів закінчення холодної війни. І данський уряд не може підкреслити, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не будемо стояти разом, Україна не встоїть, і тоді потенційно не встоїть і Європа", - сказала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Угода передбачає, що Данія буде протягом 10 років підтримувати Україну у військовій та інших сферах.

Зазначається, що безпекова угода має сприяти підтримці спроможності України захищатися від Росії і стримувати ймовірні напади РФ у майбутньому.

Ракети Brimstone і не тільки. Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Британія вчора, 22 лютого, оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. ЗСУ, зокрема, отримають протитанкову зброю.

"Я можу оголосити про нову партію з 200 протитанкових ракет "Брімстоун" як подальше посилення захисту України", - йдеться в заяві.

За його словами, ці ракети раніше мали значний вплив на поле бою, в одному випадку змусивши російські війська відмовитися і відступити під час спроби переправи через річку.

Також він додав, що Велика Британія навчатиме додаткову кількість українських військ разом з іншими союзниками, додавши, що разом вони проведуть навчання ще 10 000 осіб у першій половині 2024 року.

Столтенберг про F-16: Україна матиме право завдавати ударів по законних об'єктах у РФ

Українські пілоти винищувачів F-16 матимуть право завдавати ударів по законних військових об'єктах у Росії.

Відповідаючи на запитання про те, коли Україна зможе розгорнути винищувачі F-16, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сказати це неможливо.

Він підтвердив, що всі союзники України хочуть, щоб винищувачі з'явилися в Україні якомога раніше, але зазначив, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі та інший обслуговуючий персонал - добре підготовлені.

"Тому, я думаю, ми повинні прислухатися до думки військових експертів, коли саме ми будемо готові або коли союзники будуть готові почати відправку і доставку F-16. Чим раніше, тим краще", - заявив він.

За словами Столтенберга, кожен союзник сам вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники дотримуються різної політики.

Але водночас, зазначив генсек, війна в Україні - це агресивна війна, і Київ має право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових об'єктах за межами України.

Гуменюк підтвердила удар по полігону з окупантами у Херсонській області

Сили оборони України підтвердили удар по полігону російських військ на лівому березі Херсонській області. Було знищено близько 60 окупантів.

"Вся ця профанація з постановкою прапора і бігством звідти була феєрично завершена тим, як вчора відпрацювали по одному з полігонів, де власне і готують відповідні штурмові групи", - сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, внаслідок удару було знищено десятки російських окупантів.

"Робота була проведена досить результативно, до щонайменше 60 загарбників точно вже більше не повернуться на бойові позиції, а решту даних ми ще дорозвідуємо", - додала речниця.

Гуменюк не розкрила, яке озброєння було використане для атаки, але наголосила, що Сили оборони "використовують всю наявну зброю та потужність".

Зеленський проведе прес-конференцію і форум щодо війни: дата і теми

У неділю, 25 лютого, відбудеться форум "Україна. Рік 2024". На ньому відбудеться прес-конференція президента Володимира Зеленського.

Основними темами форуму стануть: досягнення українських цілей у війні, розвиток Сил оборони й безпеки України, робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація української формули миру, гарантії безпеки для України та захист життів українців.

В ОП повідомили, що також на форумі відбудуться панельні дискусії.

Зеленський вніс в Раду законопроект про демобілізацію строковиків

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про демобілізацію військових строкової служби.

Законопроектом пропонується установити, що під час проведення мобілізації військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються зі служби у запас у строки, визначені указом президента.

Кабінету міністрів у разі ухвалення законопроекту буде доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність, а також забезпечити проведення такої ж процедури міністерствами та іншими центральними органами влади.

У Данії анонсували новий пакет допомоги Україні та розповіли, коли чекати на F-16

Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн доларів.

Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен наголосила, що Данія - одна з тих країн, які найбільше підтримують Україну. За її словами, Копенгаген витратив 33 мільярди данських крон на підтримку

"Данія ухвалила ще один пакет допомоги для України. Данія посилає дуже чіткий сигнал про те, що її підтримка України непохитна", - заявила вона.

Фредеріксен підкреслила, що новий пакет допомоги Україні коштуватиме дорого.

"Україна може розраховувати на підтримку Данії протягом наступних десяти років. Те ж саме стосується і низки інших країн. Свобода має свою ціну", - заявила прем'єр.

Своєю чергою міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що вартість нового пакета допомоги становить 1,7 мільярда данських крон (близько 247 млн доларів).

Він зазначив, що ініціатива здійснюється у співпраці з іншими союзниками, включно з Нідерландами та Чехією. Міністр також додав, що попереднє фінансування військової підтримки виділено до 2028 року.

Комітети Європарламенту дали "добро" на виділення 50 млрд євро для України

Профільні комітети Європарламенту підтримали програму фінансової підтримки України UkraineFacility. Йдеться про виділення 50 мільярдів євро.

"Ключова бюджетна підтримка України була схвалена трьома парламентськими комітетами", - йдеться у повідомленні Європарламенту у Twitter.

Уточнюється, що загальна потужність Фонду для України становить 50 мільярдів євро для грантів, кредитів та гарантій, що показує, що "ЄС підтримує Україну стільки, скільки буде потрібно".

Ухвалення такого рішення підтвердила і депутат Європарламенту Віола фон Крамон, зазначивши, що іноземний комітет Європарламенту єдиний у підтримці України.

"Ми щойно схвалили UkraineFacility, фінансову допомогу у розмірі 50 мільярдів євро на найближчі роки. На пленарному засіданні наступного тижня у Страсбурзі весь парламент знову висловить солідарність з Україною", - додала вона в Twitter.

Зеленський призначив Джапарову постпредом України у Відні

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова стала постійним представником нашої країни при міжнародних організаціях у Відні.

"Призначити Джапарову Еміне Айярівну постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", - йдеться в указі президента Володимира Зеленського.