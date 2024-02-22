ua en ru
Чт, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту: СБУ затримала агента РФ

Миколаїв, Четвер 22 лютого 2024 10:15
UA EN RU
Шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту: СБУ затримала агента РФ Фото: СБУ затримала агента РФ у Миколаївській області який шпигував за морпортом (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці викрили у Миколаївській області інформатора спецслужб РФ. Чоловік збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Серед пріоритетних "цілей" ворога були військові кораблі ЗСУ і напрямки їхнього переміщення морськими та річковими маршрутами", - зазначають у відомстві.

Також чоловіка цікавили координати сухопутних підрозділів українських захисників, у тому числі тих, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонської області.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки ракетно-дронових атак на прифронтову частину півдня України.

У результаті контрдиверсійних заходів правоохоронців російського інформатора викрили на початковому етапі його розвідувально-підривної діяльності.

Це дозволило убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його у власному помешканні.

Завербували прихильника війни

Зрадником виявився місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до співпраці на початку цього року.

У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої неодноразові дописи на підтримку агресивної війни проти України.

Після відпрацювання ворожих завдань фігурант "звітував" у месенджері представнику однієї з російських спецслужб.

Обшуки та підозра

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувальної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі йому повідомлено про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту: СБУ затримала агента РФФото: затримання агента РФ у Миколаївській області (t.me/SBUkr)

Виявлення окупантів і зрадників

Мешканець Харкова добровільно співпрацював із Російською Федерацією та допомагав завдавати ударів по енергетичній системі України. Його засудили до 15 років тюрми.

Також російського військового засудили до 11 років в'язниці за обстріл із танка лікарні в Тростянці Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України
NEWS
Зеленський проведе прес-конференцію і форум щодо війни: дата і теми
Зеленський проведе прес-конференцію і форум щодо війни: дата і теми
DAILY
Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Як спецпідрозділ ГУР звільняв Харківщину. Історія командира з "Кракена"