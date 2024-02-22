Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Мова йде про балістичну ракету типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються в КНДР.

Згідно з даними слідства:

Росія випустила по Україні більше 20 північнокорейських засобів ураження;

внаслідок ударів загинули щонайменше 24 мирні жителі. Більше ста цивільних отримали тяжкі поранення;

один з перших фактів застосування росіянами балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час ударів проти Запоріжжя;

наступний удар ворог здійснив вже на початку січня по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді ж у столиці загинули 4 цивільних, ще більше 50 - перебувають у важкому стані;

росіяни вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донецької області. Внаслідок цього загинули 17 цивільних;

ворог випустив ракети КНДР по приватних оселях Харкова внаслідок чого загинули троє людей. Ще більше 60 отримали тяжкі поранення.

Фото: СБУ підтвердила застосування Росією ракет КНДР, встановлюються логістичні маршрути (t.me/SBUkr)

Усі факти використання ракет КНДР документуються у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-2 - пособництво державі-агресору;

ст. 438 - порушення законів та звичаїв війни.

"Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії", - додає СБУ.

КНДР допомагає Росії ракетами

У грудні минулого року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Пізніше у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скибицький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно постачала до РФ боєприпаси протягом всієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів із КНДР.