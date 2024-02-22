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Росіяни обстріляли з "Ураганів" Донецьку область, є загиблий та багато поранених

Четвер 22 лютого 2024 19:39
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Росіяни обстріляли з "Ураганів" Донецьку область, є загиблий та багато поранених Фото: росіяни обстріляли з "Ураганів" Донецьку область, є загиблий та багато поранених (https://t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни обстріляли Костянтинопільське Курахівської громади Донецької області з "Ураганів". Внаслідок ударів загинула людина, ще дев'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

Серед поранених чотири підлітка від 12 до 16 років. Усім була надана необхідна медична допомога.

Фото: росіяни обстріляли з "Ураганів" Донецьку область, є загиблий та багато поранених (https://t.me/VadimFilashkin_donoda)

Під час обстрілу 13 снарядів влучили по території села.

"Пошкоджено чимало будинків - наразі триває огляд території, встановлюємо точні наслідки обстрілу", - додав Філашкін.

Обстріли України у ніч на 22 лютого

У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську Росії, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах:

  • Полтавської;
  • Дніпропетровської;
  • Запорізької;
  • Харківської областей.

Також ворог сьогодні завдав авіаудару по Кураховому Донецької област, внаслідок чого поранення отримали дев'ятеро людей.

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