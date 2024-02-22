Окупанти продовжують наступати під Авдіївкою. Третя штурмова показала відбиття атаки

Російські окупанти продовжують наступати під Авдіївкою. Ворожі десантні групи висаджуються впритул до окопів українських бійців. Воїни Третьої штурмової бригади показали, як відбивають атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Третьої окремої штурмової бригади.

У спробах штурмувати накатами наші позиції на Авдіївському напрямку противник здійснив декілька висаджень десанту впритул до окопів.

Бійці одразу викликали вогневу підтримку й місце десантування ворога почали крити бригадні артилерія й дрони. На додаток - 200-их й 300-их окупантів давила російська БМП, яка доставляла нові групи десанту.

Вцілілі окупанти намагалися захопити окопи українських захисників та більшість з них були ліквідовані у ближньому бою.

За ніч атак бійці Третьої штурмової бригади знищили 35 окупантів, ще 9 - захопили у полон.

Вихід ЗСУ з Авдіївки та продовження наступу росіян

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. В лютому Третя штурмова бригада заявила, що її військових передислокували в район міста для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Наступного дня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

За словами Тарнавського за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції втрати ворога склали більше 47 тисяч військових.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки та зупинити подальше просування ворога.

За добу 18 лютого росіяни намагалися штурмувати селище Ласточкине на захід від Авдіївки, але Сили оборони відбили 14 ворожих атак.

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що обвалення Авдіївського фронту малоймовірне. Карта Deep State свідчить про певний успіх ворога у бік Ласточкиного на захід від Авдіївки.

Детальніше про це, можливі загрози та про те, чи зможуть Сили оборони стримати ворожий натиск, - у матеріалі РБК-Україна.