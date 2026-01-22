Франція затримала танкер "тіньового флоту" РФ в Середземному морі
Французькі військові 22 січня провели спецоперацію та затримали в Середземному морі танкер "тіньового флоту", який прямував із Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Франції Еммануеля Макрона.
"Сьогодні вранці французькі ВМС зайшли на борт нафтового танкера, що прямував з Росії, яка перебуває під міжнародними санкціями та підозрюється у плаванні під чужим прапором", - повідомив він.
Макрон додав, що операцію провели в акваторії Середземного моря за сприяння деяких союзників Франції відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. Ведеться розслідування, судно затримано та прямує до французького порту.
"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективність санкцій. Діяльність флоту-привида сприяє фінансуванню війни агресії проти України", - додав французький президент.
Фото: Еммануель Макрон / Twitter (X)
Проведення операції із захоплення танкера "тіньового флоту" підтвердив Генеральний штаб збройних сил Франції. У повідомленні зазначається, що операцію виконали сили ВМС Франції, а судно було затримано на прохання прокурора.
При цьому у французькому Генштабі підкреслили, що проводили операцію спільно із союзниками, серед яких окремо згадується Велика Британія. Також там показали фото танкера та військових на його борту.
Боротьба з "тіньовим флотом"
"Тіньовий флот" - назва "флоту", що складається із сотень застарілих нафтових танкерів з сумнівною реєстрацією. Ці судна перевозять підсанкційні вантажі, зокрема російську нафту, до Китаю та Індії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році масштаб флоту збільшився - аналітики оцінюють його у щонайменше 900 суден.
Останнім часом США активно затримують російські танкери "тіньового флоту". Так, 22 січня збройні сили США затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під санкціями і входить до "тіньового флоту" РФ.
15 січня в Південному командуванні США заявили, що їхні військові захопили підсанкційний танкер Veronica, який пов'язаний із Венесуелою.
7 січня, війська США затримали в Північній Атлантиці російське судно Bella 1 (нині Marinera). Причиною затримання стало порушення санкцій Сполучених Штатів. Того ж дня стало відомо, США захопили в Карибському морі ще один танкер із тіньового флоту РФ - судно Sophia. Загалом із затриманням танкера Sagitta відомо вже про сім випадків захоплення суден "тіньового флоту".
В Росії дії США викликали істерику. Там почався вереск про "піратство" та "порушення міжнародних норм". А один з депутатів державної думи заявив, що потрібно дати "військову відповідь" та "потопити пару кораблів" американського флоту.
Україна при цьому бореться з "тіньовим флотом" значно радикальніше. Так, 13 січня у Чорному морі біля російського узбережжя невідомі дрони атакували три нафтові танкери, що належать офіційно "належать" Греції, але в реальності є суднами "тіньового флоту".
8 січня ЗМІ писали, що поблизу міста Кастамон на узбережжі Туреччини безпілотник атакував нафтовий танкер "Ельбус", який перебував у Чорному морі під прапором Палау.
У грудні РБК-Україна з посиланням на джерела у СБУ повідомляло, що два танкери "тіньового флоту" Росії - Kairos та Virat - уразили безпілотники СБУ Sea Baby з посиленою бойовою частиною.