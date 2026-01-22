Франція затримала танкер "тіньового флоту" РФ в Середземному морі

Французькі військові 22 січня провели спецоперацію та затримали в Середземному морі танкер "тіньового флоту", який прямував із Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Франції Еммануеля Макрона.

"Сьогодні вранці французькі ВМС зайшли на борт нафтового танкера, що прямував з Росії, яка перебуває під міжнародними санкціями та підозрюється у плаванні під чужим прапором", - повідомив він.

Макрон додав, що операцію провели в акваторії Середземного моря за сприяння деяких союзників Франції відповідно до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. Ведеться розслідування, судно затримано та прямує до французького порту.

"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективність санкцій. Діяльність флоту-привида сприяє фінансуванню війни агресії проти України", - додав французький президент.

Фото: Еммануель Макрон / Twitter (X)

Проведення операції із захоплення танкера "тіньового флоту" підтвердив Генеральний штаб збройних сил Франції. У повідомленні зазначається, що операцію виконали сили ВМС Франції, а судно було затримано на прохання прокурора.

При цьому у французькому Генштабі підкреслили, що проводили операцію спільно із союзниками, серед яких окремо згадується Велика Британія. Також там показали фото танкера та військових на його борту.