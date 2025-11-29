СБУ атакувала морськими дронами танкери "тіньового флоту" у Чорному морі, - джерела
Морські безпілотники СБУ Sea Baby з посиленою бойовою частиною уразили в Чорному морі два танкери "тіньового флоту" РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у СБУ.
За інформацією джерел, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтові танкери Kairo та Virat, що належать "тіньовому флоту" РФ. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.
Зазначається, що по суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами.
На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації, що таким чином завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти.
Відомо, що під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми, і прямували на завантаження у порт Новоросійськ.
"СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.
Що передувало
Раніше стало відомо, що у Чорному морі неподалік проливу Босфор сталися вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" Росії, внаслідок чого судна загорілися.
Щодо 274-метрового танкера Kairos Мінтранс Туреччини уточнив, що на ньому стався вибух і спалахнула пожежа, коли він ішов із Єгипту до російського порту Новоросійськ. Інцидент стався за 28 морських миль від турецького узбережжя.
Ще один танкер, Virat, постраждав від вибуху приблизно за 35 морських миль від узбережжя Туреччини, трохи східніше у Чорному морі.
Сьогодні також стало відомо, що танкер Virat "тіньового флоту" Росії, який вчора, 28 листопада, загорівся після вибухів біля Босфору, був повторно атакований вранці.