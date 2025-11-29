СБУ атакувала морськими дронами танкери "тіньового флоту" у Чорному морі, - джерела

Морські безпілотники СБУ Sea Baby з посиленою бойовою частиною уразили в Чорному морі два танкери "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у СБУ.

За інформацією джерел, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтові танкери Kairo та Virat, що належать "тіньовому флоту" РФ. Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.

Зазначається, що по суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами.

На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації, що таким чином завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти.

Відомо, що під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми, і прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

"СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 млн доларів і допомагали кремлю обходити міжнародні санкції", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.