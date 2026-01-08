Дрон атакував нафтовий танкер поблизу берегів Туреччини, - ЗМІ

Поблизу міста Кастамон на узбережжі Туреччини безпілотник атакував нафтовий танкер "Ельбус", що перебував у Чорному морі під прапором Палау.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оrtadogu .

Зазначається, що танкер направлявся до російського порту Новоросійськ для завантаження нафтою. Внаслідок атаки пошкоджено верхню частину танкера, але ніхто з членів екіпажу не постраждав. Після аварійного сигналу з судна на місце події були направлені команди Берегової охорони.

Пошкоджений танкер буксирують до порту Інеболу для детального огляду та вжиття заходів безпеки. Джерело нападу та масштаби пошкоджень будуть з'ясовані після технічних оглядів у порту.

За даними видання, хоча офіційних заяв щодо джерела інциденту не було зроблено, характер нападу та безпекова ситуація в регіоні ретельно відслідковуються контролюючими органами Туреччини.