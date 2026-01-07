США захопили російський танкер в Атлантиці, пов'язаний з Венесуелою, - Reuters

США захопили пов’язаний із Венесуелою нафтовий танкер після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантичний океан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Операція, яка може загострити напруженість у відносинах із Росією, розпочалася після того, як танкер, відомий раніше як Bella-1, прорвався крізь морську "блокаду" США щодо санкціонованих суден і відмовився допустити на борт представників Берегової охорони США.

За словами американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, операцію проводять Берегова охорона США та американські військові. Вони також зазначили, що в районі перебували російські військові судна, зокрема підводний човен.

Танкер, який нині має назву Marinera та ходить під російським прапором, став черговим судном, на яке спрямовані дії Берегової охорони США в межах кампанії тиску на Венесуелу, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Окремо Берегова охорона США перехопила ще один пов’язаний із Венесуелою танкер у водах Латинської Америки в межах подальшого забезпечення морської "блокади" санкціонованих венесуельських суден.