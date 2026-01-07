ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США захопили російський танкер в Атлантиці, пов'язаний з Венесуелою, - Reuters

Середа 07 січня 2026 15:30
UA EN RU
США захопили російський танкер в Атлантиці, пов'язаний з Венесуелою, - Reuters Ілюстративне фото: США захопили російський танкер в Атлантиці, пов'язаний з Венесуелою (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

США захопили пов’язаний із Венесуелою нафтовий танкер після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантичний океан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Операція, яка може загострити напруженість у відносинах із Росією, розпочалася після того, як танкер, відомий раніше як Bella-1, прорвався крізь морську "блокаду" США щодо санкціонованих суден і відмовився допустити на борт представників Берегової охорони США.

За словами американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, операцію проводять Берегова охорона США та американські військові. Вони також зазначили, що в районі перебували російські військові судна, зокрема підводний човен.

Танкер, який нині має назву Marinera та ходить під російським прапором, став черговим судном, на яке спрямовані дії Берегової охорони США в межах кампанії тиску на Венесуелу, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Окремо Берегова охорона США перехопила ще один пов’язаний із Венесуелою танкер у водах Латинської Америки в межах подальшого забезпечення морської "блокади" санкціонованих венесуельських суден.

Танкер "тіньового флоту"

Американська берегова охорона вже близько двох тижнів супроводжує нафтовий танкер в Атлантичному океані, утримуючись на відстані приблизно 800 метрів. Військові повідомляли про готовність спецпідрозділів до силового захоплення судна, однак операція потребувала дозволу Білого дому.

31 грудня спробу захоплення підсанкційного танкера Bella 1 було зупинено після того, як на судні з’явився російський прапор.

За даними російського морського реєстру, судно, відоме раніше як Bella 1, перереєстроване під назвою Marinera, ходить під прапором РФ, а портом приписки зазначено Сочі. На початку переслідування США вважали танкер судном під фальшивим прапором, на яке поширювалося судове рішення про арешт.

При цьому російська влада у дипломатичній ноті США просила припинити переслідування танкера в Атлантичному океані.

Танкер належить турецькій компанії та перебуває під санкціями США за перевезення іранської нафти в інтересах терористичних організацій. Також він входить до так званого "тіньового флоту", що транспортує підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
Новини
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка