В РФ закликали дати військову відповідь США: "Вдарити торпедами і затопити кораблі"

В Росії закликають "відповісти" США за затримання російського танкера Marinera "військовим шляхом". А конкретніше - "вдарити торпедами" та спробувати потопити пару американських бойових кораблів.

Як повідомляє РБК-Україна , таку заяву зробив для росЗМІ російський депутат, перший заступник оборонного комітету Олексій Журавльов.

Зокрема Журавльов заявив, що захоплення танкера нібито можна вважати "незаконним вторгненням до кордонів Росії". Тому потрібно дати "потужну військову відповідь" на дії США.

"Такий напад і кваліфікувати можна як незаконний перетин нашого кордону, інакше кажучи - повноцінне військове вторгнення до Росії", - заявив він.

При цьому депутат закликав РФ дати "військову відповідь" американцям, наприклад, "випустити торпеди" та "затопити пару кораблів", які належать американському військово-морському флоту.

"Вступити в бій із катерами американської берегової охорони, які не лише щось надто далеко відійшли від обох Америк, а й зовсім переплутали береги", - розвоювався росіянин.