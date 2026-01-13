Невідомі дрони атакували нафтові танкери у Чорному морі біля Новоросійська, - ЗМІ
У вівторок, 13 січня, у Чорному морі біля російського узбережжя невідомі дрони атакували три нафтові танкери, що належать Греції. Судна прямували до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму для завантаження нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними Reuters, За даними джерел Reuters, атака сталась біля чорноморського термінала Каспійського трубопровідного консорціуму. Постраждали судна Delta Harmon і Matilda.
Також постраждало судно Delta Supreme. Усі три кораблі перебувають під управлінням грецької компанії Delta Tankers.
Зазначається, що один з танкерів Delta Harmony мав завантажить нафту казахстанського виробництва.
Інше судно, Matilda, перебуває під управлінням грецької компанії Thenamaris і мало завантажувати нафту з Карачаганаку.
Співрозмовник агенства підтвердив, що судно було вражено двома безпілотниками під час очікування в 30 милях від Каспійського консорціуму.
"Постраждалих немає, і судно зазнало незначних пошкоджень палубних конструкцій, згідно з початковою оцінкою, які повністю підлягають ремонту. Судно, хоч і придатне до плавання, зараз відпливає з цього району", - сказав представник компанії Thenamaris.
Два джерела в морській безпеці повідомили, що, як повідомляється, на борту "Матильди" спалахнула пожежа, яку швидко загасили.
Трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму доставляє нафту до терміналу Південна Озереївка в Чорному морі, недалеко від Новоросійська на півдні Росії.
Варто додати, що Україна не повідомляла про ураження танкерів.
Дрони уразили інші танкери
Нагадаємо, 8 січня ЗМІ писали, що поблизу міста Кастамон на узбережжі Туреччини безпілотник атакував нафтовий танкер "Ельбус", який перебував у Чорному морі під прапором Палау.
Танкер направлявся до російського порту Новоросійськ для завантаження нафтою.
У грудні РБК-Україна з посиланням на джерела у СБУ повідомляло, що два танкери "тіньового флоту" Росії - Kairos та Virat - уразили безпілотники СБУ Sea Baby з посиленою бойовою частиною. Це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.
Перед цим стало відомо, що у Чорному морі неподалік протоки Босфор сталися вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" Росії, внаслідок чого судна загорілися.
Загалом, за останні тижні грудня українські дрони атакували чотири нафтові танкери, пов’язані з російським "тіньовим флотом", який допомагає Москві обходити міжнародні санкції.