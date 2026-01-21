ua en ru
США затримали танкер "тіньового флоту" РФ Sagitta

Середа 21 січня 2026 00:00
США затримали танкер "тіньового флоту" РФ Sagitta
Автор: Едуард Ткач

Збройні сили США затримали в Карибському морі нафтовий танкер Sagitta, який перебуває під санкціями і входить до "тіньового флоту" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Південного командування США в соцмережі Х.

У відомстві заявили, що в рамках операції Southern Spear Департамент війни (він же Пентагон) залишається непохитним у своїй місії з придушення незаконної діяльності в Західній півкулі в партнерстві з Береговою охороною США, Міністерством внутрішньої безпеки та Міністерством юстиції.

"Сьогодні вранці американські військові сили за підтримки Міністерства внутрішньої безпеки без пригод затримали танкер Sagitta. Затримання ще одного танкера, який діяв, порушуючи встановлений президентом Трампом карантин для суден, що перебувають під санкціями в Карибському басейні, демонструє нашу рішучість забезпечити, щоб із Венесуели вивозили тільки нафту, транспортування якої здійснюється належним чином та згідно з законом.", - ідеться в публікації.

На сайті War Sanction зазначено, що нафтовий танкер Sagitta, захоплений США, входить до тіньового флоту РФ і перебуває під санкціями України, Британії, Сполучених Штатів, Канади, ЄС, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

США затримали танкер &quot;тіньового флоту&quot; РФ Sagitta

"Танкер у період дії ембарго G7+ і політики price-cap на російську нафту/нафтопродукти задіяний в експорті російської нафти/нафтопродуктів із російських портів у Балтійському морі, тихоокеанському регіоні переважно до КНР, Індії, вдається до практики вимкнення сигналу AIS, ведення так званої "темної діяльності" в морі", - ідеться в інформації про судно.

На порталі також зазначено, що міжнародна громадська організація Greenpeace зараховує танкер до тіньового флоту танкерів, які транспортують російську нафту світом і загрожують навколишньому середовищу.

Захоплення танкерів

Нагадаємо, 15 січня в Південному командуванні США заявили, що їхні військові захопили підсанкційний танкер Veronica, який пов'язаний із Венесуелою. Це вже був шостий випадок за останній час.

До цього, 7 січня, війська США затримали в Північній Атлантиці російське судно Bella 1 (нині Marinera). Причиною затримання стало порушення санкцій Сполучених Штатів.

Того ж 7 січня стало відомо, США захопили в Карибському морі ще один танкер із тіньового флоту РФ - судно Sophia.

До слова, президент США Дональд Трамп нещодавно висловився про захоплення танкера Mariners. Він підтвердив перехоплення і повідомив, що Сполучені Штати вже вивантажують із нього нафту.

