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Сотні танкерів: в Європі розкрили масштаби тіньових перевезень нафти в обхід санкцій

Середа 02 липня 2025 13:51
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Сотні танкерів: в Європі розкрили масштаби тіньових перевезень нафти в обхід санкцій Фото: в Європі розкрили масштаби тіньових перевезень нафти в обхід санкцій (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сотні підпільних нафтових танкерів курсують світовими морями під зручними прапорами та з непрозорими власниками, щоб транспортувати нафту в обхід міжнародних санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьку газету Le Monde.

За словами французького адмірала, уряд Франції щодня перевіряє близько 10 таких суден, а загалом у світі може діяти до 900 "танкерів-привидів".

"Дії уряду - це, перш за все, особливо ретельний моніторинг цього флоту, який, за оцінками, складається приблизно з 900 суден, з яких близько десяти щодня контролюються в Ла-Манші", - цитує видання слова посадовця.

Він наголосив, що ці судна пов’язані не лише з російськими, а й з іранськими та північнокорейськими інтересами.

Адмірал пояснив, що такі судна користуються слабкими місцями в міжнародному морському праві та відсутністю контролю. Це здебільшого старі танкери середнього розміру, які купують невідомі компанії. Вони часто не відповідають навіть мінімальним вимогам безпеки, а їхнє страхування викликає серйозні сумніви.

Як вказують у виданні, Європейський Союз у межах 18-го пакету санкцій, запропонованого Єврокомісією, планує додати до чорного списку ще 70 танкерів-привидів, які використовує Москва. На сьогодні до списку вже входять 342 судна.

Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур своєю чергою оцінив розмір російського флоту-примари у приблизно 500 танкерів.

Нагадаємо, 27 червня на танкері Vilamoura, який належить до "тіньового флоту" РФ, стався вибух у моторному відділенні. Інцидент трапився в 150 км на північний схід від територіальних вод Лівії.

Санкції проти "тіньового флоту" РФ

Нещодавно уряд Великої Британії запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Згідно з офіційною інформацією, обмеження спрямовані на "тіньовий" флот і компанії, які сприяють воєнній агресії РФ проти України.

Також у червні Австралія вперше запровадила обмеження проти кремлівського "тіньового" флоту: під санкції потрапили десятки танкерів, які фінансували військову агресію Москви.

Детальніше про те, що таке "тіньовий флот" РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Санкції проти Росії НАФТА
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