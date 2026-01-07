Танкер Sophia. США затримали ще одне російське судно у Карибському морі: з'явилось відео

Окрім танкера Marinera в Атлантичному морі, США захопили в Карибському морі ще одне судно з санкційного "тіньового флоту" РФ - танкер Sophia.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Південного Командування Збройних сил США та допис міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем в X .

Вранці в середу, 7 січня, було затримано танкер "тіньового флоту" РФ Sophia, який перебуває під санкціями.

"Затримане судно M/T Sophia діяло в міжнародних водах і здійснювало незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного вирішення", - йдеться у заяві.

Ноем написала, що сьогодні Берегова охорона США з інтервалом у кілька годин провела ретельно скоординовані операції з висадки на борт двох танкерів "тіньового флоту".

Обидва судна - Bella I та Sophia - востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї.

"Злочинці світу, будьте насторожі. Ви можете втекти, але не можете сховатися. Ми ніколи не відступимо від нашої місії захищати американський народ і перешкоджати фінансуванню наркотероризму, де б ми його не знайшли, і крапка", - підкреслила вона.