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Франція закликала РФ відмовитися від розміщення ядерної зброї у Білорусі

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Париж, Неділя 26 березня 2023 22:22
Франція закликала РФ відмовитися від розміщення ядерної зброї у Білорусі Фото: Франція закликала РФ відмовитися від розміщення ядерної зброї у Білорусі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Франція засуджує заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Франції.

У відомстві зазначили, що після порушення Росією договору СНО і припинення участі Росії в ньому, угода з Білоруссю являє собою "подальшу ерозію міжнародної архітектури контролю над озброєннями і стратегічної стабільності в Європі".

"Франція закликає Росію проявити відповідальність, очікувану від держави, що володіє ядерною зброєю, і вийти з цієї дестабілізуючої угоди (з Білоруссю про розміщення ядерної зброї, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання глави білоруського режиму Лукашенко вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Кремль узяв Білорусь до ядерних заручників.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну , оголосивши про розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Додамо, що віцепрезидент Болгарії Іліяна Йотова закликала РФ та Україну до переговорів після заяви Путіна щодо планів розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Крім того, у Білому домі наразі не вбачають ознак того, що Росія переміщає ядерну зброю до Білорусі.

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