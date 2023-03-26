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США не бачать ознак переміщення Росією ядерної зброї до Білорусі, - Кірбі

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Неділя 26 березня 2023 19:46
США не бачать ознак переміщення Росією ядерної зброї до Білорусі, - Кірбі Фото: координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Валерія Поліщук

Білий дім поки що не бачить ознак того, що Росія перекидає ядерну зброю до Білорусі.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми не бачили жодних ознак того, що він виконав цю обіцянку або перемістив будь-яку ядерну зброю. Нам просто доведеться поспостерігати і подивитися, до чого це призведе", - заявив він.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання глави білоруського режиму Лукашенко вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

При цьому секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що Кремль узяв Білорусь до ядерних заручників.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну, оголосивши про розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Додамо, що віцепрезидент Болгарії Іліяна Йотова закликала РФ та Україну до переговорів після заяви Путіна щодо планів розміщення ядерної зброї в Білорусі.

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