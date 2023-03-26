Міноборони Литви про ядерну зброю в Білорусі: Путін намагається залякати союзників України

Російський диктатор Володимир Путін намагається залякати країни, що підтримують Україну, оголосивши про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса у Facebook .

"Росія робить нові кроки в спробі викликати невдоволення деяких політиків на Заході підтримкою України або залякати країни, які підтримують Україну. Це включає заяву Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі до липня цього року", - заявив він.

Міністр наголосив, що особливої реакції на російську заяву про ядерну зброю бути не повинно.

"Не варто відволікатися на крики "що тепер?". Захист країн НАТО від загрози ядерної зброї гарантовано, незалежно від того, чи розміщена ця зброя на захід від наших кордонів (Калінінград), на схід (Білорусь) або на північ (Ленінград)", - заявив Анушаускас.

Він зазначив, що США теж стримано поставилися до кроку Путіна, заявивши, що "не збираються змінювати жоден зі своїх планів ядерного стримування".

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання глави білоруського режиму Лукашенко вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

При цьому секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники.

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