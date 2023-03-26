Франция призвала РФ отказаться от размещения ядерного оружия в Беларуси

Франция осуждает заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси.

В ведомстве отметили, что после нарушения Россией договора СНВ и приостановки участия России в нем, соглашение с Беларусью представляет собой "дальнейшую эрозию международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе".

"Франция призывает Россию проявить ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и выйти из этого дестабилизирующего соглашения (с Беларусью о размещении ядерного оружия,- ред.)", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы по просьбе главы белорусского режима Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль взял Белоруссию в ядерные заложники.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Путин пытается запугать страны, поддерживающие Украину, объявив о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Добавим, что вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала РФ и Украину к переговорам после заявления Путина о планах размещения ядерного оружия в Беларуси.

Кроме того, в Белом доме пока не видят признаков того, что Россия перемещает ядерное оружие в Беларусь.

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