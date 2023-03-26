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Віцепрезидент Болгарії закликала до переговорів після заяви Путіна про ядерну зброю в Білорусі

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Неділя 26 березня 2023 16:36
Віцепрезидент Болгарії закликала до переговорів після заяви Путіна про ядерну зброю в Білорусі Фото: віцепрезидент Болгарії Ілляна Йотова (flickr.com/110900366@N07)
Автор: Валерія Поліщук

Віцепрезидент Болгарії Іліяна Йотова закликає до переговорів між Росією та Україною після заяви російського диктатора Володимира Путіна про плани розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БТА.

Ситуація стає "дедалі небезпечнішою і лякаючою", сказала вона, додавши, що тому вона і президент Болгарії Румен Радев закликають до переговорів.

"Це не порожні розмови. Це наше бажання, тому що збільшення озброєнь з усіх боків веде до непередбачуваних рішень, які насправді загрожують уже серйозною війною", - додала вона.

Водночас Йотова висловила сподівання, що заява про розміщення ядерної зброї в Білорусі - це тільки погрози.

"Я сподіваюся, що розум усе-таки візьме гору, і в даному випадку йдеться скоріше про погрози, ніж про реальні дії. Я дуже сподіваюся, що так і буде", - заявила віцепрезидент Болгарії.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання глави білоруського режиму Лукашенко вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

При цьому секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну, оголосивши про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

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