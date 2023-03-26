ua ru
Нд, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники. В РНБО висловилися про заяву Путіна

Новость на русском →
Україна, Неділя 26 березня 2023 10:29
Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники. В РНБО висловилися про заяву Путіна Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Заява російського диктатора Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі - крок до внутрішньої дестабілізації країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова.

"Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі - крок до внутрішньої дестабілізації країни - максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруське суспільство Росії та Путіна", - констатував він.

На думку Данілова, Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники.

Нагадаємо, 25 березня російський президент Володимир Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Повідомляється, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.

Пізніше міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення озброєнь у Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Володимир Путін РНБО Російська Федерація Білорусь Олексій Данілов
NEWS
ЗСУ відбили частину траси Е40 північніше Бахмута: карти боїв ISW
ЗСУ відбили частину траси Е40 північніше Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію