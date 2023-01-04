Росія утримує в Середземному морі 5 носіїв ракет "Калібр", - ВМС
Фото: Росія утримує в Азовському морі 5 носіїв ракет "Калібр", - ВМС (facebook.com/mod.mil.rus)
Російська Федерація продовжує утримувати 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" в Середземному морі. Їх загальний залп становить 76 ракет.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Військово-Морських Сил ЗС.
Згідно з даними ЗСУ, станом на сьогодні 4 січня:
- в Чорному морі на чергуванні знаходяться 3 ворожих кораблі;
- в Азовському морі утримуються 2 кораблі;
- в Середземному морі - 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".
Також за добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 23 кораблі, серед яких 5 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 18 кораблів, серед яких 6 рухались у напрямку протоки Босфор;
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, Росія має крилатих ракет на 2-3 потужних удари по Україні.
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