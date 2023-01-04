Росія утримує в Середземному морі 5 носіїв ракет "Калібр", - ВМС

Російська Федерація продовжує утримувати 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" в Середземному морі. Їх загальний залп становить 76 ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Військово-Морських Сил ЗС.

Також за добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

Згідно з даними ЗСУ, станом на сьогодні 4 січня:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, Росія має крилатих ракет на 2-3 потужних удари по Україні.

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