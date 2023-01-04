ППО та майже 109 тисяч окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні
За даними на ранок середи, 4 січня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 108 910 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 04.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано,
- танків - 3038 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6106 (+6) од,
- артилерійських систем - 2039 (+6) од,
- РСЗВ - 424 (+0) од,
- засобів ППО - 215 (+1) од,
- літаків - 283 (+0) од,
- гелікоптерів - 270 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1842 (+3),
- крилатих ракет - 723 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4745 (+10) од,
- спеціальної техніки - 181 (+0).
Як повідомлялось, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 3 січня відбили 10 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.
Крім того, військові ЗСУ відбивають ворожі штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямах, а також і боями продовжують контрнаступальні дії в районі Сватове - Кремінна. Російські окупанти перекидають підрозділи, намагаючись посилити угруповання на заході Донецької області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.