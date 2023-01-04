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ППО та майже 109 тисяч окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні

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Україна, Середа 04 січня 2023 08:26
ППО та майже 109 тисяч окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 4 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок середи, 4 січня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 108 910 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 04.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 108 910 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків - 3038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6106 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2039 (+6) од,
  • РСЗВ - 424 (+0) од,
  • засобів ППО - 215 (+1) од,
  • літаків - 283 (+0) од,
  • гелікоптерів - 270 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1842 (+3),
  • крилатих ракет - 723 (+0),
  • кораблів /катерів - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4745 (+10) од,
  • спеціальної техніки - 181 (+0).

Як повідомлялось, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 3 січня відбили 10 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

Крім того, військові ЗСУ відбивають ворожі штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямах, а також і боями продовжують контрнаступальні дії в районі Сватове - Кремінна. Російські окупанти перекидають підрозділи, намагаючись посилити угруповання на заході Донецької області.

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