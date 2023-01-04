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Наступ росіян на Бахмут досяг кульмінації? Що кажуть військові

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Бахмут, Середа 04 січня 2023 14:31
Наступ росіян на Бахмут досяг кульмінації? Що кажуть військові Фото: у ЗСУ вважають, що наступ росіян під Бахмутом ще не досяг кульмінації (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський наступ під Бахмутом ще не досяг своєї кульмінації. На цій ділянці фронту продовжують активні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Британська розвідка - це потужна інституція, і я думаю, що вони, напевно, роблять цей прогноз з дещо проекцією на майбутнє. Тому що поки ворог дуже активний на Бахмутському напрямку. Зокрема, за цю добу 238 разів наніс (удари - ред.) різними системами вогню, танками по всій ділянці Бахмутського фронту, 22 боєзіткнення відбулося, ворог втратив 142 людей вбитими і 204 пораненими", - сказав військовий.

Череватий зазначив, що поки на цій ділянці фронту не фіксують системного затишшя. Проте речник допускає, що, ймовірно, британська розвідка робить прогноз на найближче майбутнє.

Нагадаємо, вчора британська розвідка у своєму зведенні зазначила, що російські війська знизили активність в районі Бахмута, тому окупанти не зможуть захопити це місто.

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