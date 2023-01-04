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Макрон пообіцяв Зеленському передати легкі бойові танки Україні

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Середа 04 січня 2023 19:02
Макрон пообіцяв Зеленському передати легкі бойові танки Україні Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським.

За повідомленням Reuters, після закінчення розмови двох лідерів представник Єлисейського палацу зазначив, що Франція надішле Україні легкі колісні танки AMX-10 RC. При цьому він не розповів подробиць про обсяги та терміни запланованих поставок.

Нагадаємо, Макрон зазначав, що Франція планує на початку 2023 року передати Україні партію зброї, до якої можуть увійти артилерійські установки.

Окрім того, Макрон пообіцяв допомагати Україні до самої перемоги в війни над Росією.

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