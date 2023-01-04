У ГУР розповіли, на скільки масованих обстрілів у Росії залишається ракет

У Росії залишилося ракет на 2-3 масованих обстріли. Мова йде саме про високоточну зброю.

"Йдеться про Х-101, Х-555 і "Калібри". Є ще окремо "Іскандери", тобто балістичні ракети, але їх ми не беремо до розрахунку. Х-101, Х-555 і "Калібри" - це високоточні ракети, які можуть застосовуватися на велику дальність. Тому що, наприклад, ефективний радіус застосування у Х-22 - 350 кілометрів. Відповідно, вони їх застосовують, але не дуже багато", - зазначив Скібіцький.

Він пояснив, коли йдеться про можливість 2-3 ударів, мається на увазі, що буде приблизно 80 ракет під час атаки, але, може, й більше.

"Наприклад, 31 грудня агресор застосував лише 20 крилатих ракет, хоча перед цим застосовували приблизно 70 чи навіть більше. Тож, кажучи про 2-3 удари, ми маємо на увазі саме масовану атаку", - додав Скібіцький.

Зазначимо, як нещодавно розповів очільник української розвідки Кирило Буданов, в російських запасах залишилося ще близько 150 ракет, яких може вистачити на дві масовані атаки по Україні.

При цьому речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що деякі ракети, які Росія використовує під час обстрілів по території України, йдуть фактично з конвеєра.

Нагадаємо, вчора військові допустили, що окупанти можуть готуватися до нової ракетної атаки по Україні, але зауважили, що найближчі 2-3 доби удари поки не загрожують.

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