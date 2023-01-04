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ЗСУ обстріляли окупаційну комендатуру у Василівці: втрати можуть сягати кількох десятків

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Запорізька область, Середа 04 січня 2023 15:26
ЗСУ обстріляли окупаційну комендатуру у Василівці: втрати можуть сягати кількох десятків Ілюстративне фото: ЗСУ обстріляли окупаційну комендатуру у Василівці (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вдарили по окупаційній військовій комендатурі у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Ворожа військова комендатура у Василівці - всьо. Окупанти скаржаться, що сьогодні наші захисники на Запорізькому напрямку "просмажили" військову комендатуру у місті Василівка. Подейкують, що кількість "двухсотих" та "трьохсотих" сягає кількох десятків", - написав він.

Тим часом гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов заявив, що було щонайменше чотири "прильоти важкого" у Василівці. Спочатку він написав, що удар прийшовся по комендатурі, але потім заявив, що обстріл нібито припав на багатоповерхівку біля комендатури. За його словами, загинуло двоє людей.

Нагадаємо, нещодавно українські військові уразили два пункти дислокації ворога. ЗСУ ліквідували та поранили до 260 військовослужбовців збройних сил Росії.

Окрім того, 31 грудня було завдано удар по російській базі в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Там могло бути знищено близько 400 російських військових, зокрема і мобілізованих.

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