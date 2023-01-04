Росія могла переключитися з Бахмута на Соледар: WSJ дізналося причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як зазначає видання, росіяни послабили свій наступ на Бахмут і почали зосереджувати більше сил навколо сусіднього міста Соледар. Там бої йдуть уже давно, але сам факт такого перекидання солдатів може свідчити про те, що ЗСУ змусили росіян "міняти тактику на ходу".

У WSJ наголошують, що такі дії Росії не свідчать про те, що вона повністю відмовилася від планів окупувати Бахмут, але країна-агресор зараз намагається переосмислити те, що відбувається на цьому напрямі.

За інформацією видання, високопоставлені українські військові вважають, що окупанти, зневірившись добитися результату під Бахмутом, вирішили "прощупати" оборону ЗСУ під Соледаром - вони прагнуть оголосити про свою перемогу хоча б там.

WSJ нагадує, що бої за Бахмут тривають уже півроку і західних експертів дивує те, з якою завзятістю Росія хоче захопити це місто, оскільки "він не має великого стратегічного значення". Окупація міста більшою мірою вплине психологічний стан військ РФ.