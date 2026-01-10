Франція планує розмістити в Україні 6 тисяч військових, - Le Monde

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив парламенту про план розміщення 6 тисяч французьких військових в Україні після укладення мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

За інформацією видання, 8 січня в Єлисейському палаці відбулася закрита зустріч, в якій брали участь міністри, військове керівництво країни, голови палат парламенту, лідери фракцій і партій.

За словами учасників, Макрон представив конфіденційні деталі французького внеску в гарантії безпеки для України й підкреслив, що мова йде про сили, які діятимуть не на лінії фронту.

Начальник генштабу Фаб'єн Мандон пояснив, що це будуть не сили стримування або стабілізації, а "сили підтримки української армії".

Сам Макрон зазначив, що іноземні військові будуть розміщені "далеко від фронту" і займатимуться супроводом і навчанням українських підрозділів.

Лідер депутатів "Непокоренної Франції" Матильда Пано заявила, що Франція може направити в Україну до 6 тисяч солдатів.

При цьому вона засумнівалася в надійності американських гарантій безпеки.

"Немає жодних підстав довіряти Дональду Трампу", - сказала вона.

Частина опозиції, включаючи ліву "Непокоренну Францію", комуністів і праве "Національне об'єднання", наполягає, що можливе розгортання військ має відбуватися тільки за наявності мандата ООН.

Водночас представники правих зазначали, що в разі офіційного запиту Києва міжнародний мандат може бути не обов'язковим.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що протягом двох-трьох тижнів у парламенті відбудуться окремі дебати з цього питання.