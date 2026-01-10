Франция планирует разместить в Украине 6 тысяч военных, - Le Monde

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил парламенту о плане размещения 6 тысяч французских военных в Украине после заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

По информации издания, 8 января в Елисейском дворце состоялась закрытая встреча, в которой участвовали министры, военное руководство страны, главы палат парламента, лидеры фракций и партий.

По словам участников, Макрон представил конфиденциальные детали французского вклада в гарантии безопасности для Украины и подчеркнул, что речь идет о силах, которые будут действовать не на линии фронта.

Начальник генштаба Фабьен Мандон пояснил, что это будут не силы сдерживания или стабилизации, а "силы поддержки украинской армии".

Сам Макрон отметил, что иностранные военные будут размещены "вдали от фронта" и будут заниматься сопровождением и обучением украинских подразделений.

Лидер депутатов "Непокоренной Франции" Матильда Пано заявила, что Франция может направить в Украину до 6 тысяч солдат.

При этом она усомнилась в надежности американских гарантий безопасности.

"Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу", - сказала она.

Часть оппозиции, включая левую "Непокоренную Францию", коммунистов и правое "Национальное объединение", настаивает, что возможное развертывание войск должно происходить только при наличии мандата ООН.

В то же время представители правых отмечали, что в случае официального запроса Киева международный мандат может быть не обязательным.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в течение двух-трех недель в парламенте состоятся отдельные дебаты по этому вопросу.