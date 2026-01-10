ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Франция планирует разместить в Украине 6 тысяч военных, - Le Monde

Франция, Суббота 10 января 2026 10:45
UA EN RU
Франция планирует разместить в Украине 6 тысяч военных, - Le Monde Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил парламенту о плане размещения 6 тысяч французских военных в Украине после заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

По информации издания, 8 января в Елисейском дворце состоялась закрытая встреча, в которой участвовали министры, военное руководство страны, главы палат парламента, лидеры фракций и партий.

По словам участников, Макрон представил конфиденциальные детали французского вклада в гарантии безопасности для Украины и подчеркнул, что речь идет о силах, которые будут действовать не на линии фронта.

Начальник генштаба Фабьен Мандон пояснил, что это будут не силы сдерживания или стабилизации, а "силы поддержки украинской армии".

Сам Макрон отметил, что иностранные военные будут размещены "вдали от фронта" и будут заниматься сопровождением и обучением украинских подразделений.

Лидер депутатов "Непокоренной Франции" Матильда Пано заявила, что Франция может направить в Украину до 6 тысяч солдат.

При этом она усомнилась в надежности американских гарантий безопасности.

"Нет никаких оснований доверять Дональду Трампу", - сказала она.

Часть оппозиции, включая левую "Непокоренную Францию", коммунистов и правое "Национальное объединение", настаивает, что возможное развертывание войск должно происходить только при наличии мандата ООН.

В то же время представители правых отмечали, что в случае официального запроса Киева международный мандат может быть не обязательным.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в течение двух-трех недель в парламенте состоятся отдельные дебаты по этому вопросу.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 6 января в Париже состоялись переговоры с участием Украины, США и стран "коалиции желающих" относительно гарантий безопасности для Украины в рамках мирного соглашения.

Союзники Украины планируют взять на себя реальные обязательные обязательства, которые будут действовать в случае новой агрессии России. Эти положения заложены в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

Также представители Украины и США в рамках "коалиции желающих" договорились о конкретных шагах по реализации и контролю режима прекращения огня, однако окончательное продвижение этих договоренностей зависит от позиции России, которая пока не подтвердила готовность их выполнять.

Известно, что Франция и Германия уже давно выразили готовность отправить свои войска в Украину после прекращения огня.

Между тем Германия выразила готовность присоединиться к обеспечению возможного режима прекращения огня в Украине, но не беря на себя обязательств по направлению войск.

А Бельгия готова предоставить авиацию и флот для обеспечения безопасности Украины после завершения войны.

Кроме того, Канада также допускает размещение в Украине своих войск в случае заключения мирного соглашения. Первоначальным вкладом страны может стать обучение украинских военных.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас также заявил, что после наступления мира страна могла бы направить в Украину несколько сотен своих военных.

К тому же премьер-министр Испании Педро Санчес впервые допустил участие испанских военных в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня в рамках потенциального мирного соглашения.

Румыния не будет отправлять в Украину свои войска, но готова внести свой вклад в гарантии безопасности, усилив безопасность в Черном море.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
РФ ночью атаковала Кривой Рог: котельные на генераторах, есть перебои со светом
РФ ночью атаковала Кривой Рог: котельные на генераторах, есть перебои со светом
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка