РФ вночі атакувала Кривий Ріг: котельні на генераторах, є перебої зі світлом

У ніч на суботу, 10 січня російські війська здійснили чергову атаку по Кривому Рогу, завдавши ударів по кількох об’єктах інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Кривого Рога Олександра Вілкула в Telegram.

Ситуація з електропостачанням

Через нічний обстріл без електроенергії залишаються окремі мікрорайони Саксаганського та частини Покровського району. Аварійно-відновлювальні роботи тривали всю ніч і наразі продовжуються.

Опалення та водопостачання

За словами Вілкула, більшість котелень працює. Частина з них підключена до мережі, частина - працює на генераторах.

Три великі котельні з ночі виходять на робочі параметри. Одна з великих котелень поки що залишається без живлення через аварійну зупинку - тривають ремонтні роботи.

Водопостачання здійснюється у всіх районах міста. Переважно насосні станції працюють від електромережі, частково - на генераторах.

Постраждалі

Внаслідок обстрілу поранено двох людей, один із них перебуває у стані середньої тяжкості.

Загалом у лікарнях міста наразі перебуває 16 постраждалих, з яких п’ятеро - у важкому та середньому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

Транспортні обмеження

Через аварійне знеструмлення тягових підстанцій припинено рух швидкісного трамвая на ділянці від станції "Зарічна" до станції "Майдан Праці". Усі маршрути швидкісного трамвая курсують від станції "Майдан Праці".

Також змінено рух тролейбусних маршрутів №9 та №14 - вони тимчасово курсують від та до зупинки "Електрозаводська".