РФ вночі атакувала Кривий Ріг: котельні на генераторах, є перебої зі світлом

Кривий Ріг, Субота 10 січня 2026 08:30
РФ вночі атакувала Кривий Ріг: котельні на генераторах, є перебої зі світлом Ілюстративне фото: РФ вночі атакувала Кривий Ріг (facebook.com DSNSCV)
Автор: Наталія Кава

У ніч на суботу, 10 січня російські війська здійснили чергову атаку по Кривому Рогу, завдавши ударів по кількох об’єктах інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Кривого Рога Олександра Вілкула в Telegram.

Ситуація з електропостачанням

Через нічний обстріл без електроенергії залишаються окремі мікрорайони Саксаганського та частини Покровського району. Аварійно-відновлювальні роботи тривали всю ніч і наразі продовжуються.

Опалення та водопостачання

За словами Вілкула, більшість котелень працює. Частина з них підключена до мережі, частина - працює на генераторах.

Три великі котельні з ночі виходять на робочі параметри. Одна з великих котелень поки що залишається без живлення через аварійну зупинку - тривають ремонтні роботи.

Водопостачання здійснюється у всіх районах міста. Переважно насосні станції працюють від електромережі, частково - на генераторах.

Постраждалі

Внаслідок обстрілу поранено двох людей, один із них перебуває у стані середньої тяжкості.

Загалом у лікарнях міста наразі перебуває 16 постраждалих, з яких п’ятеро - у важкому та середньому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

Транспортні обмеження

Через аварійне знеструмлення тягових підстанцій припинено рух швидкісного трамвая на ділянці від станції "Зарічна" до станції "Майдан Праці". Усі маршрути швидкісного трамвая курсують від станції "Майдан Праці".

Також змінено рух тролейбусних маршрутів №9 та №14 - вони тимчасово курсують від та до зупинки "Електрозаводська".

Обстріли Кривого Рогу

Слід зазначити, що 7–8 січня російські війська завдали по Кривому Рогу найпотужнішого удару за весь час повномасштабної війни. Протягом дня та вечора в місті пролунали десятки вибухів, а повітряна тривога тривала понад десять годин.

За інформацією станом на 7 січня, внаслідок обстрілу постраждали вісім людей, кілька з них перебували у тяжкому стані.

Також повідомлялося, що через знеструмлення на кількох шахтах частина гірників опинилася заблокованою під землею. Рятувальники ДСНС провели операцію з їх евакуації, яка тривала понад шість годин.

