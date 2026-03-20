FPV-дрон "приземлив" ворожий Ка-52 разом з екіпажем: епічне відео

Він розповів, що ворожий гелікоптер було уражено оптоволоконним FPV-дроном пілотів екіпажу "Балтика" 1-го батальйону "Хижаки висот" 59 бригади СБС у районі Надіївки (Донецька обл.).

"Мадяр" додав, що в результаті аварійної посадки екіпаж гелікоптера спробував врятуватися.

Проте росіянам "на допомогу" прилетіли безпілотники 1-го батальйону 414 ОБр "Птахи Мадяра" і завершили "ворожу подорож".

Вартість одного російського гелікоптера Ка-52 становить щонайменше 16 млн доларів.

Знищення ворожої техніки

Також "Мадяр" розповів про знищення українськими захисниками російської реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" на вогневій позиції в тимчасово окупованій частині Запорізької області.