"Мадяр" заявив про розгром штурмів РФ на ключових напрямках: ставка на туман провалилася

16:04 18.03.2026 Ср
2 хв
Росія за два дні втратила у штурмах майже тисячу солдатів
aimg Іван Носальський
"Мадяр" заявив про розгром штурмів РФ на ключових напрямках: ставка на туман провалилася Фото: Роберт "Мадяр" Бровді, командувач СБС (Birds of Magyar)

Російські окупанти 17-18 березня намагалися провести штурми під прикриттям туману на найгостріших напрямках у Донецькій та Запорізькій областях. Для ворога такі дії закінчилися величезними втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.

Він зазначив, що різка зміна погоди 17-18 березня і запланований старт весняно-літньої кампанії підштовхнули окупантів до відновлення штурмів на Добропільському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Російські штурмові групи в ніч з 16 на 17 березня почали наступ в умовах туману, але їх "зустріли" українські дрони. У результаті ще до опівночі було знешкоджено близько 100 російських військових. На світанку ворог кинув на штурм піхоту з мотоциклами та бронетехнікою приблизно на десяти ділянках фронту. У підсумку 292 ворожих солдатів було ліквідовано, ще 221 - поранено.

За словами "Мадяра", туман не зник і в ніч на 18 березня, тому росіяни продовжили штурми. Втрати ворога знову вимірювалися сотнями - 141 убитий і 136 поранених.

"900 за півтори доби - це дещо нова позначка... Захисники на землі були неперевершені - жодної ділянки за півтори доби на вищезгаданому відрізку противник не продавив", - звернув увагу "Мадяр".

Весняний наступ РФ зірвано

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українські захисники зірвали стратегічну наступальну операцію росіян, яку вони планували на березень.

За словами президента, російські штурми відбуваються явно не в тих масштабах, які очікувало військове командування РФ і які були обіцяні Кремлю.

