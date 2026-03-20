FPV-дрон "приземлил" вражеский Ка-52 вместе с экипажем: эпическое видео

14:49 20.03.2026 Пт
2 мин
Обычный дрон уничтожил вертолет россиян за более чем 16 млн долларов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский вертолет Ка-52 (Getty Images)

Силы беспилотных систем сбили FPV-дроном российский вертолет Ка-52 вместе с экипажем, который попытался эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего СБС ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Читайте также: "Мадяр" заявил о разгроме штурмов РФ на ключевых направлениях: ставка на туман провалилась

Он рассказал, что вражеский вертолет был поражен оптоволоконным FPV-дроном пилотов экипажа "Балтика" 1-го батальона "Хищники высот" 59 бригады СБС в районе Надиевки (Донецкая обл.).

"Мадяр" добавил, что в результате аварийной посадки экипаж вертолета попытался спастись.

Однако россиянам "на помощь" прилетели беспилотники 1-го батальона 414 ОБр "Птицы Мадяра" и завершили "вражеское путешествие".

Стоимость одного российского вертолета Ка-52 составляет не менее 16 млн долларов.

Уничтожение вражеской техники

Напомним, недавно Силы обороны поразили российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Кроме того, недавно под Мариуполем и Донецком были уничтожены вражеские зенитно-ракетные комплексы.

Также "Мадяр" рассказал об уничтожении украинскими защитниками российской реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" на огневой позиции во временно оккупированной части Запорожской области.

Кроме того, операторы Сил беспилотных систем батальона Asgard 412-й бригады Nemesis за одну ночь уничтожили два российских зенитно-ракетных комплекса "Тор-М2".

Ранее эти же подразделения в течение 48 часов ликвидировали еще шесть единиц техники ПВО и радиолокационных станций, которые были ключевыми элементами многослойной противовоздушной обороны противника.

Больше по теме:
Донецкая областьСилы беспилотных системВойна в УкраинеДрони