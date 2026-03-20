FPV-дрон "приземлив" ворожий Ка-52 разом з екіпажем: епічне відео
Сили безпілотних систем збили FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 разом з екіпажем, який спробував евакуюватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача СБС ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
Він розповів, що ворожий гелікоптер було уражено оптоволоконним FPV-дроном пілотів екіпажу "Балтика" 1-го батальйону "Хижаки висот" 59 бригади СБС у районі Надіївки (Донецька обл.).
"Мадяр" додав, що в результаті аварійної посадки екіпаж гелікоптера спробував врятуватися.
Проте росіянам "на допомогу" прилетіли безпілотники 1-го батальйону 414 ОБр "Птахи Мадяра" і завершили "ворожу подорож".
Вартість одного російського гелікоптера Ка-52 становить щонайменше 16 млн доларів.
Знищення ворожої техніки
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони уразили російські гелікоптери Ка-52 та Мі-8. Крім того, нещодавно під Маріуполем та Донецьком було знищено ворожі зенітно-ракетні комплекси.
Також "Мадяр" розповів про знищення українськими захисниками російської реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" на вогневій позиції в тимчасово окупованій частині Запорізької області.
Крім того, оператори Сил безпілотних систем батальйону Asgard 412-ї бригади Nemesis за одну ніч знищили два російські зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2".
Раніше ці ж підрозділи протягом 48 годин ліквідували ще шість одиниць техніки ППО та радіолокаційних станцій, які були ключовими елементами багатошарової протиповітряної оборони противника.